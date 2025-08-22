Лавров: Зеленский отверг все предложения США по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Вашингтоне отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC.

Украинский президент сказал «нет» на все инициативы, которые Трамп счел необходимыми для устранения первопричин конфликта.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа в Белом доме. Главной темой переговоров стало обсуждение гарантий безопасности для Украины и поиск путей урегулирования конфликта. Встреча прошла в более конструктивном и дружелюбном ключе по сравнению с прошлыми переговорами в феврале того же года. Трамп отметил, что стороны открыли путь к прямым переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может пересмотреть свою политику по Украине в течение двух недель. Он заявил об этом на фоне продолжающегося поиска международным сообществом путей урегулирования конфликта.

