Лавров: Зеленский отверг все предложения США по урегулированию конфликта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 157 0

Ни одна из инициатив, выдвинутых Трампом, не устроила украинского президента.

Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал «нет» на все предложения Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Вашингтоне отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC.

Украинский президент сказал «нет» на все инициативы, которые Трамп счел необходимыми для устранения первопричин конфликта.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа в Белом доме. Главной темой переговоров стало обсуждение гарантий безопасности для Украины и поиск путей урегулирования конфликта. Встреча прошла в более конструктивном и дружелюбном ключе по сравнению с прошлыми переговорами в феврале того же года. Трамп отметил, что стороны открыли путь к прямым переговорам между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может пересмотреть свою политику по Украине в течение двух недель. Он заявил об этом на фоне продолжающегося поиска международным сообществом путей урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Пенный дар богов: история пива и фестивалей в его честь
20:41
Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году
20:29
«Мост между культурами»: стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани
20:11
Одной никак: поддержать режим Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики
19:50
На пользу или нет? Как жевательная резинка влияет на зубы
19:32
Рекордный триколор: как поднимают самый большой российский флаг в стране

Сейчас читают

Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025