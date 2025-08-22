Лукашенко: Минск нацелен на постепенное налаживание отношений с Вашингтоном

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Президент Белоруссии уже сделал шаги навстречу США.

Лукашенко: Минск нацелен на постепенное налаживание отношений с Вашингтоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Минск позитивно настроен по отношению к США. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил агентству БелТА.

«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — сказал Лукашенко.

Минск, как отметил президент Белоруссии, уже сделал ряд шагов навстречу Вашингтону, теперь очередь за США. Лукашенко добавил, что речь здесь не про снятие санкций. Страна, по его словам, уже давно к ним приспособилась. 

«Вы (Соединенные Штаты. — Прим.ред.) знаете, что надо Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Не так давно американский лидер Дональд Трамп созвонился с Александром Лукашенко. Произошло это после саммита на Аляске, который состоялся 15 августа. По итогу Трамп назвал беседу с президентом Белоруссии «замечательной». Лидеры обсуждали двухсторонние отношения, а также возможность урегулирования украинского конфликта. Лукашенко даже пригласил Трампа вместе с семьей приехать в Белоруссию. Его коллега с радостью согласился.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко назвал Трампа отличным посредником в урегулировании украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

