Захарова: атака на торгпредство России произошла при попустительстве Стокгольма

Власти Швеции отказываются привлекать к ответственности лиц, причастных к атаке беспилотника на торговое представительство России в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности», — указано на официальном сайте министерства.

Также, по словам Захаровой, Стокгольм своими действиями грубо пренебрегает положениями Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, нарушая неприкосновенность иностранных диппредставительств. При этом действия шведских властей демонстрируют их неспособность контролировать соблюдение собственного законодательства, превращая правовые нормы в формальность.

