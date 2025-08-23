Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 84 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Такжек в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг был локализован, угрозы близлежащему населенному пункту нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«С 18 лет подкалываю»: Решетова раскрыла правду о своей внешности
23:37
«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
22:55
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
22:37
В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса
22:10
Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы
21:52
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025