Администрация ЦДМ на Лубянке окажет помощь пострадавшим в результате ЧП семьям

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Известно, что в ходе инцидента погиб один человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Администрация Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве окажет всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП. Силами сотрудников универмага была проведена полная эвакуация посетителей и персонала. Об этом сообщила пресс-служба ЦДМ.

«Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб», — говорится в заявлении представителей магазина.

В ЦДМ на Лубянке 24 августа произошел хлопок у одного из арендаторов. По предварительным данным, причиной хлопка стала разгерметизация газового баллона.

В результате происшествия, по информации столичного департамента здравоохранения, пострадали три человека: двоих госпитализировали, еще одному помощь оказали на месте. Также мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об одном погибшем.

На Лубянской площади введены ограничения движения, связанные с работой экстренных служб. На месте инцидента работают криминалисты, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Универмаг временно приостанавливает работу до выяснения всех обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что человек погиб в результате ЧП в ЦДМ на Лубянке.

