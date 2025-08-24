Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом

Борис Сатаров
В последний раз глава государства посещал КНР в мае прошлого года.

Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Вести: на следующей неделе Путин отправится в КНР с четырехдневным визитом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай с четырехдневным рабочим визитом. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал программы «Вести».

В сообщении уточняется, что о планах главы государства рассказал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. По его словам, визит президента в КНР рассчитан на четыре дня.

В рамках поездки состоятся переговоры делегаций России и Китая, а также участие российского лидера в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что визит Путина в Китай планировался на август–сентябрь и будет приурочен к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

В мае прошлого года Путин совершил визит в Китай, который длился два дня и носил статус государственного. В свою очередь, Си Цзиньпин посещал Россию в этом мае, и его поездка совпала с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал способность сохранять суверенитет самой важной для России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

