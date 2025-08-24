Лавров заявил о взаимном уважении Путина и Трампа

Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Министр отметил, что лидеры двух стран заинтересованы в мирном урегулировании на Украине.

Лавров заявил о взаимном уважении Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости

Россия уважает президента США Дональда Трампа за то, что он последовательно защищает интересы своей страны. В Москве считают, что и американский лидер с уважением относится к президенту России Владимиру Путину. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью телеканалу NBC News, текст беседы 24 августа опубликован на официальном сайте МИД России.

По словам Лаврова, Владимир Путин высоко оценивает позицию Дональда Трампа, направленную на защиту национальных интересов США, благополучия и исторического наследия американского народа. Глава МИДа выразил уверенность, что аналогичное отношение у американского президента к российскому коллеге.

Дипломат также подчеркнул, что в отличие от европейских политиков, Москва и Вашингтон проявляют интерес к достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил, что Россия готова продолжить прямые переговоры с украинской стороной, начатые в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о том, что с приходом Трампа к власти в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля».

