Лавров призвал Киев уважать решения жителей Крыма и Донбасса

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Министр подчеркнул, что люди имеют право выражать мнение и участвовать в референдумах.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские власти должны уважать выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, сделанный на референдумах 2014 и 2022 годов, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, текст беседы опубликован 24 августа на сайте МИД РФ.

По мнению Лаврова, Украина может существовать только при условии, что она «отпустит» людей, которых правительство страны называет «террористами» или «особями», решивших на референдумах принадлежать к русской культуре. Министр отметил, что при демократическом устройстве население имеет право высказывать свое мнение и участвовать в голосовании.

Дипломат подчеркнул, что власти Украины, стоящие сейчас у руля «в результате переворота», стремятся «уничтожить все русское».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неонацистскую политику Киева по истреблению всего русского. По ее словам, Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной
19:14
Лавров призвал Киев уважать решения жителей Крыма и Донбасса
18:55
Израиль нанес удары по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене
18:36
Режиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни
18:20
«Жую конфету, делаю маникюр»: как Агата Муцениеце готовится к свадьбе
18:00
Британский дипломат призвал смягчить санкции против РФ для достижения мира на Украине

Сейчас читают

«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025