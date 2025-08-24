Украинские власти должны уважать выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, сделанный на референдумах 2014 и 2022 годов, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, текст беседы опубликован 24 августа на сайте МИД РФ.

По мнению Лаврова, Украина может существовать только при условии, что она «отпустит» людей, которых правительство страны называет «террористами» или «особями», решивших на референдумах принадлежать к русской культуре. Министр отметил, что при демократическом устройстве население имеет право высказывать свое мнение и участвовать в голосовании.

Дипломат подчеркнул, что власти Украины, стоящие сейчас у руля «в результате переворота», стремятся «уничтожить все русское».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неонацистскую политику Киева по истреблению всего русского. По ее словам, Киев хочет подавить этническую, языковую и духовную идентичность народа.

