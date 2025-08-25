«Уходить любой ценой»: Стычкин рассказал, когда нужно заканчивать отношения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 69 0

Некоторые люди не знают, как должна проявляться любовь партнера на самом деле.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Евгений Стычкин: рядом с любимым человеком не должно быть плохо

Отношения должны строиться на взаимном комфорте и счастье. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru актер Евгений Стычкин на премьере сериала «Циники».

«Абьюзивные отношения — это зло. Нужно из них уходить любой ценой», — заявил артист.

По его словам, плохое самоощущение одного из партнеров в отношениях говорит о том, что чувства ненастоящие.

«Если вам кажется, что вы любите, но при этом вам плохо — это ложь. Значит, это не любовь. Любовь делает только счастье», — пояснил Евгений.

У Стычкина шестеро детей от трех женщин. Первая дочь артиста Соня родилась в 1995 году от отношений с однокурсницей Юлией Жемчуговой. Другие трое детей — сыновья Алексей и Лев и дочь Александра — появились на свет от первой жены актера, пианистки Екатерины Сканави, в 2001, 2002 и 2004 годах.

Второй супругой знаменитости стала актриса Ольга Сутулова. Когда их отношения завязались, Стычкин был еще женат и некоторое время жил на две семьи. Официально союз Ольга и Евгений заключили в 2012-м. В 2020 году у семейной пары родился сын Михаил, а в 2022-м еще один сын Яков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выйти из абьюзивных отношений.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

9:51
«Закрыть рот»: Гаврилов высказался о частом появлении жены Андреасяна в его фильмах
9:40
«Огромный потенциал»: как проходит Московская международная неделя кино
9:34
Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
9:31
Зоя Бербер дала совет по продлению молодости: «Я раз в десятилетие рожаю детей»
9:12
Десятки туристов обратились с претензиями к компании Fun& Sun в Петербурге
9:11
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отличие

Сейчас читают

Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025