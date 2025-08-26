Слетел с катушек: в Великобритании дельфин пытался утопить двух женщин

В Великобритании дельфин пытался утопить двух женщин

Реджи, дельфин-афалина, стал проявлять агрессию к купающимся женщинам в заливе Лайм в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам каякера Риса Патерсона, животное целилось преимущественно в женщин в гидрокостюмах. Патерсону вместе с братом пришлось вмешаться, чтобы спасти двух пловчих, на которых дельфин пытался запрыгнуть и едва не утопил их.

Патерсон отметил, что когда они поняли, что дельфин ведет себя не как во время игры, это стало для них настоящим шоком. Он подчеркнул, что люди должны понимать: дельфин — дикое животное, а не развлечение, и может внезапно проявить агрессию.

«Людям нужно понять, что тут не зал игровых автоматов. Это дикое животное. Он может слететь с катушек, если ему взбредет в голову», — отметил Патерсон.

Реджи появился в заливе Лайм еще в феврале и с тех пор регулярно показывался у побережья. В начале августа он привлек внимание в социальных сетях, когда присоединился к утреннему заплыву людей. Позднее у дельфина была замечена травма, предположительно полученная от винта лодки.

Представители Организации по управлению морскими ресурсами подчеркнули, что нельзя приближаться к дельфинам, кормить или трогать их, чтобы не провоцировать агрессию и не подвергать опасности себя и животное.

