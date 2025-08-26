«Не тратим деньги»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Теперь приоритет США — заработок.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Вашингтон прекращает финансирование Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания в Белом доме.

«Как вы знаете, мы продаем НАТО огромное количество оборудования. Мы не тратим деньги, мы зарабатываем, но я не хочу говорить о зарабатывании. Я хочу говорить о том, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, мы участвуем в попытках остановить <конфликт> и убийства на Украине», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что приоритет США сегодня — увеличение объемов поставок оружия своим союзникам по НАТО, которые оказывают военную помощь Киеву.

Трамп объяснил: они продают ракеты и военную технику на миллионы и миллиарды долларов. При этом президент США подчеркивает: напрямую финансирования не происходит, только обогащение бюджета Штатов.

«Мы ничего не финансируем. Думаю, важно донести, что многие этого не понимают», — отметил Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп четыре раза пытался дозвониться до Моди, но тот не ответил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

21:45
«Пошел на Победу»: рядом с Наговициной лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста
21:25
«Ребенок подвергается харассменту»: Боня про обвинения блогера о жизни ее дочери
21:05
«Не тратим деньги»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
20:50
Генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино»
20:35
Не взял трубку: Трамп четыре раза пытался дозвониться до Моди, но тот не ответил
20:22
Захарова: посольство РФ делало все для спасения Наговивициной на пике Победы

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025