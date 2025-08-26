«Не тратим деньги»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Вашингтон прекращает финансирование Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания в Белом доме.

«Как вы знаете, мы продаем НАТО огромное количество оборудования. Мы не тратим деньги, мы зарабатываем, но я не хочу говорить о зарабатывании. Я хочу говорить о том, что мы больше не участвуем в финансировании Украины, мы участвуем в попытках остановить <конфликт> и убийства на Украине», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что приоритет США сегодня — увеличение объемов поставок оружия своим союзникам по НАТО, которые оказывают военную помощь Киеву.

Трамп объяснил: они продают ракеты и военную технику на миллионы и миллиарды долларов. При этом президент США подчеркивает: напрямую финансирования не происходит, только обогащение бюджета Штатов.

«Мы ничего не финансируем. Думаю, важно донести, что многие этого не понимают», — отметил Трамп.

