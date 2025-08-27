SHAMAN устроил массаж ног Мизулиной за столом в ресторане

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

В этот момент избранница исполнителя беседовала с другим мужчиной.

SНАМАN сделал массаж ног Екатерине Мизулиной в ресторане

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SНАМАN, устроил сеанс массажа для своей возлюбленной, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, прямо в ресторане. Соответствующий видеоролик опубликовало издание StarHit.ru в Telegram-канале.

На кадрах видно, что пара сидит за большим обеденным столом. Вместе с ними находится еще одни мужчина, с которым общается Мизулина. При этом SНАМАN в это время делает массаж стоп Екатерине.

SНАМАN развелся со своей второй по счету супругой Еленой Мартыновой в октябре прошлого года. В марте 2025-го Мизулина и Дронов официально подтвердили, что состоят в отношениях.

Со сцены «Live Арены» на сольном концерте SНАМАN объявил, что Екатерина его девушка. Ярослав пригласил возлюбленную подняться к нему перед зрителями, где на глазах последних вручил избраннице букет белых роз, а после заключил в объятия и поцеловал.

Также исполнитель поделился, что в планах у него свадьба с Мизулиной летом. Однако он не уточнял год будущего торжества. Помимо этого, артист признавался, что давно искал такого человека, который принял бы его гастрольный график.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SНАМАN заметили в объятиях телеведущей Леры Кудрявцевой.

