Турниры по Dota 2 и шахматам пройдут на форуме «Москва 2030»

|
Мария Щелканова 40 0

Мероприятия состоятся на следующей неделе со 2 по 7 сентября.

Фото: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

На форуме «Москва 2030» проведут турнир по интеллектуальным видам спорта

В олимпийском комплексе «Лужники» пройдет мероприятие «Фиджитал. Интеллектуальные виды спорта» в рамках форума «Москва 2030. Спорт. Человек будущего». Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

На многофункциональной площадке можно будет сыграть в компьютерные игры Dota 2 и Hearthstone, а также продемонстрировать свое мастерство в шахматных партиях. Кроме того, у гостей мероприятия появится возможность встретиться с профессиональными киберспортсменами и гроссмейстерами.

Мероприятие пройдет со 2 по 7 сентября.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» направлен на знакомство жителей и гостей столицы с новыми технологиями, в том числе теми, которые будут внедрены в городскую инфраструктуру. На 11 площадках в разных частях города гости фестиваля смогут научиться управлять роботами, пообщаться с учеными, окунуться в историю Москвы, попробовать свои силы в традиционном и фиджитал-спорте (спорт-гибрид, сочетающий физическую активность и цифровые технологии. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на форуме раскроют перспективы развития социальной сферы Москвы.

