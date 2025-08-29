Песков: Путин не исключает возможность встречи с Зеленским

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Пресс-секретарь президента РФ напомнил позицию российского лидера относительно урегулирования украинского конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. С тем, чтобы на ней можно было финализировать все наработки, которые, предварительно, должны быть осуществлены на экспертном уровне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что пока что нельзя сказать, что какая-то экспертная деятельность в данный момент «бурлит». Песков добавил, что Россия заинтересована и готова к переговорам с Украиной.

Все основные положения и позиция России были переданы в письменном виде украинской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Песков о переговорах Путина и Трампа. По его словам саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске дает возможность продолжать совместный поиск вариантов урегулирования кризиса на Украине.

Лидеры стран отбыли после совместной пресс-конференции, на которой рассказали о достигнутых результатах переговоров. По словам Пескова, вопросы журналисты не смогли задать, потому что оглашенные итоги были исчерпывающие. Трамп сделал акцент на том, что были решены некоторые важные вопросы российско-американских отношений. Однако не было достигнуто полное понимание сторон.

Путин пригласил американского лидера продолжить диалог в Москве, на что тот ответил заинтересованностью. Хотя ранее Трамп заявлял о выходе из процесса урегулирования в случае неудачи.

