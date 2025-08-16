«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Песков: переговоры Путина и Трампа позволяют уверенно идти странам вместе

Песков о переговорах путина и трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Лидеры России и США уже отбыли с места проведения саммита.

Саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональда Трампа на Аляске дает возможность продолжать совместный поиск вариантов урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разговор Путина и Трампа позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — поделился он.

Лидеры стран отбыли после совместной пресс-конференции, на которой рассказали о достигнутых результатах переговоров. По словам Пескова, вопросы журналисты не смогли задать, потому что оглашенные итоги были исчерпывающие.

Трамп сделал акцент на том, что были решены некоторые важные вопросы российско-американских отношений. Однако не было достигнуто полное понимание сторон.

Путин пригласил американского лидера продолжить диалог в Москве, на что тот ответил заинтересованностью. Хотя ранее Трамп заявлял о выходе из процесса урегулирования в случае неудачи.

«Разговор Путина и Трампа был очень позитивным», — подытожил Песков.

Заявление официального представителя Кремля успокаивают встревоженных за подавленный вид Трампа. Его усталый вид, в том числе отметил бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США перед отлетом с Аляски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
