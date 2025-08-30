Путин продлил полномочия Александра Бастрыкина на посту главы СК России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Распоряжение президента закрепляет его на должности до августа 2026 года.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина. Документ размещен 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года. Председателю Следственного комитета (СК) России Бастрыкину Александру Ивановичу», — указано в распоряжении главы государства, подписанном 27 августа.

Ранее 26 августа ТАСС со ссылкой на источник сообщил о продлении срока службы Александра Бастрыкина, уточнив, что соответствующее распоряжение было подписано «на днях».

Александр Бастрыкин занимает пост председателя СК России с 2011 года. До этого, с 2007-го, он руководил Следственным комитетом России при прокуратуре, курируя работу ведомства на федеральном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 29 августа президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации главы государства.

