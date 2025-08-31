Решетников: турпоток по России за летний сезон вырос на 8%

Летний туристический сезон 2025 года, то есть период с мая по сентябрь, станет рекордным. Таковы прогнозы Минэкономразвития, которые подсчитали, что если во время бархатного сезона отдыхать будут в той же динамике, что и в первой половине лета, то за сезон будет совершено 48 миллионов туристических поездок по стране, что на 8% больше, чем в летний сезон прошлого года. О цифрах и прогнозах глава ведомства Михаил Решетников докладывал на совещании у президента.

Кроме традиционных ежегодных лидеров по популярности у туристов Москвы, Петербурга, черноморского побережья Кубани активный рост показали полуостров Крым и Татарстан. Хорошие показатели у Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Нижегородской и Тверской областей.

В правительстве считают, что такие показатели — это результат нацпроекта, в рамках которого строятся либо уже построены 347 новых отелей, 21 аквапарк, 16 горнолыжных комплексов и четыре парка развлечений.

Завершается создание единого реестра по стране классифицированных средств размещения. Это не только отели, но и все современные формы жилья, например, глэмпинги. Внутренний туризм, привлечение гостей из-за рубежа, а поток из-за границы увеличился на 18% за год — это та сфера, где, видя внимание государства, интерес со стороны отдыхающих — и бизнес активно вкладывается. Что называется, капитально.

Яркий пример — начало реконструкции 1 сентября одного из самых крупных санаториев на северо-западе России «Белые Ночи». Он вступил в строй на излете СССР, в его стенах принимали первых лиц страны и прославленных артистов — Олег Басилашвили, Светлана Крючкова и Алиса Фрейндлих поправляли здесь свое здоровье.

Но за все эти годы не было капитального ремонта, так что отдельные конструктивные элементы оказались изношены на 100 %, трубы проржавели, и напор воды недостаточен для процедур. Необходимо заменить все инженерные сети, сделать единую систему кондиционирования и так далее.

Без масштабной реновации легендарный медицинский курорт больше не сможет держать высокую планку. После преображения «Белые ночи» превратятся в медицинский курорт нового поколения, который совместит лучшие традиции с новейшим оборудованием, технологиями и принципиально новым уровнем комфорта. И станет еще одним центром притяжения туристов, причем круглогодичным.

