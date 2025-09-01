Флешмоб за открытие границы с РФ пройдет в Финляндии

За открытие государственных границ с России в ночь на 1 сентября в финском городе Лаппеенранта пройдет акция-флешмоб, которая продлится 18 часов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат городского совета Иван Девяткин.

По словам политика, люди встанут в очередь, чтобы поддержать тех, кто не может отстоять такую же на эстонском контрольно-пропускном пункте (КПП) «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы по решению финских властей.

Цель участников акции — показать, что поездки из Финляндии на территорию РФ через Эстонию, Норвегию или Турцию доступными не многим, поскольку желающие ждут своей очереди также по 18 часов.

Принимающие участие в флешмобе люди подпишут петицию в городской совет Лаппеенранты, предложив властям государства рассмотреть открытие погранперехода «Нуйямаа» (Многостороннего автомобильного пункта пропуска «Брусничное»).

До этого, 21 августа, газета Iltalehti сообщала о планах властей Финляндии поставить на «максимально близком» расстоянии от границы с РФ заборы с камерами, датчиками и громкоговорителями. А 16 апреля текущего года правительство Финляндии решила оставить закрытой границу с РФ до дальнейшего уведомления. Это постановление, заменило аналогичное от 4 апреля прошлого года.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на идею Литвы заболотить границы с Белоруссией.

