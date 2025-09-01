Флешмоб за открытие границы с РФ пройдет в Финляндии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Он продлится 18 часов.

В Финляндии пройдет 18-часовой флешмоб в поддержку открытия границ с РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Markku Ulander

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За открытие государственных границ с России в ночь на 1 сентября в финском городе Лаппеенранта пройдет акция-флешмоб, которая продлится 18 часов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат городского совета Иван Девяткин.

По словам политика, люди встанут в очередь, чтобы поддержать тех, кто не может отстоять такую же на эстонском контрольно-пропускном пункте (КПП) «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы по решению финских властей.

Цель участников акции — показать, что поездки из Финляндии на территорию РФ через Эстонию, Норвегию или Турцию доступными не многим, поскольку желающие ждут своей очереди также по 18 часов.

Принимающие участие в флешмобе люди подпишут петицию в городской совет Лаппеенранты, предложив властям государства рассмотреть открытие погранперехода «Нуйямаа» (Многостороннего автомобильного пункта пропуска «Брусничное»).

До этого, 21 августа, газета Iltalehti сообщала о планах властей Финляндии поставить на «максимально близком» расстоянии от границы с РФ заборы с камерами, датчиками и громкоговорителями. А 16 апреля текущего года правительство Финляндии решила оставить закрытой границу с РФ до дальнейшего уведомления. Это постановление, заменило аналогичное от 4 апреля прошлого года.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на идею Литвы заболотить границы с Белоруссией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Удар гаубицы «Мста-С»! Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
Заседание лидеров лидеров стран — участниц ШОС началось в Тяньцзине
5:33
Флешмоб за открытие границы с РФ пройдет в Финляндии
5:19
Путин прибыл на заседание лидеров ШОС
4:56
Счастливый брак: психолог раскрыла секрет долгой семейной жизни

Сейчас читают

В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025