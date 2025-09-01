Выступление Путина на заседании совета глав государств — членов ШОС: главное

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Организация постепенно наращивает влияние в решении международных вопросов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причин возникновения украинского кризиса несколько. Первая — государственный переворот, спровоцированный Западом. Вторая — попытки ЕС втянуть Украину в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Главные заявления главы государства — в материале 5-tv.ru.

В ходе двусторонних встреч на полях саммита иностранные коллеги получат от Путина информацию о результатах саммита на Аляске. Президент РФ отметил, что Москва широко ценит вклад Китая, Индии и других стран в процесс урегулирования конфликта.

Обязательное условие долгосрочного урегулирования — устранение первопричин украинского кризиса. Среди них — провокация Запада и вечные попытки втянуть Киев в НАТО. Путин объяснил, что конфликт — это не следствие «нападения» России, а результат государственного переворота.

Путин подчеркнул, что в решении международных вопросов ШОС последовательно наращивает влияние. В ноябре в Москве пройдет заседание глав правительств организации.

Диалог в ШОС — инструмент создания основы для новой системы безопасности в Евразии. Она заменит отжившие евроцентричные и евроатлантические модели.

Президент РФ добавил, что во взаимных расчетах в торговле стран ШОС все чаще используются национальные валюты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин начал свое выступление на заседании совета глав стран ШОС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

9:02
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России
8:50
Владимир Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС в Москве
8:40
Землетрясение в Афганистане: минимум 250 человек погибли и 500 пострадали
8:30
Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025
8:14
Выступление Путина на заседании совета глав государств — членов ШОС: главное
7:55
Дополнительная гарантия: в РФ вступают в силу изменения в правилах регистрации недвижимости

Сейчас читают

Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025