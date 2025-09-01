Причин возникновения украинского кризиса несколько. Первая — государственный переворот, спровоцированный Западом. Вторая — попытки ЕС втянуть Украину в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе двусторонних встреч на полях саммита иностранные коллеги получат от Путина информацию о результатах саммита на Аляске. Президент РФ отметил, что Москва широко ценит вклад Китая, Индии и других стран в процесс урегулирования конфликта.

Обязательное условие долгосрочного урегулирования — устранение первопричин украинского кризиса. Среди них — провокация Запада и вечные попытки втянуть Киев в НАТО. Путин объяснил, что конфликт — это не следствие «нападения» России, а результат государственного переворота.

Путин подчеркнул, что в решении международных вопросов ШОС последовательно наращивает влияние. В ноябре в Москве пройдет заседание глав правительств организации.

Диалог в ШОС — инструмент создания основы для новой системы безопасности в Евразии. Она заменит отжившие евроцентричные и евроатлантические модели.

Президент РФ добавил, что во взаимных расчетах в торговле стран ШОС все чаще используются национальные валюты.

