В России или за границей? Где бюджетно отдохнуть осенью

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Египет и Турция продолжают пользоваться спросом, однако есть и другие не менее привлекательные направления.

Россиянам назвали бюджетные места для отдыха осенью

Фото: www.globallookpress.com/Manfred Bail

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт по туризму Майя Котляр назвала Египет бюджетным местом отдыха осенью

Осень считается одним из самых выгодных и комфортных периодов для отдыха, ведь спрос на путешествия намного ниже, чем летом. О наиболее популярных и доступных направлениях Lenta.ru рассказал основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр.

По словам эксперта, для бюджетного отдыха осенью внутри России отлично подойдут пляжи Краснодарского края и Дагестана. Для желающих отправиться за границу наиболее доступными станут страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар, Грузия и Турция.

«По зарубежным направлениям все очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию, Каспийское море», — поделилась Майя Котляр.

Кроме того, эксперт по туризму порекомендовала посетить осенью Карелию и Алтай, где сохранится комфортная погода. Заменой привычной Турции и дорогим ОАЭ может стать Египет, спрос на который вырос на 20-30%, а также Бахрейн и Катар. По мнению Майи Котляр, также стоит рассмотреть и Вьетнам, однако из-за более долгого перелета путешествие обойдется дороже, чем в Египет и другие ближайшие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт по туризму Тариел Гажиенко назвал Узбекистан еще одной страной для комфортного отдыха в осенний период. По его мнению, республика славится своей кухней, мечетями и уникальной архитектурой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

16:30
Прорыв в медицине: в США прошли испытания нового лекарства от рака
16:28
НМГ и китайское агентство «Синьхуа» подписали соглашение о сотрудничестве
16:11
«Катастрофа для Украины»: Янукович о вступлении страны в НАТО
16:04
На Землю надвигается мощная магнитная буря
15:55
«На распутье»: Дима Билан признался в разрушающем здоровье пристрастии
15:36
В России или за границей? Где бюджетно отдохнуть осенью

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025