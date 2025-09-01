В России или за границей? Где бюджетно отдохнуть осенью

Эксперт по туризму Майя Котляр назвала Египет бюджетным местом отдыха осенью

Осень считается одним из самых выгодных и комфортных периодов для отдыха, ведь спрос на путешествия намного ниже, чем летом. О наиболее популярных и доступных направлениях Lenta.ru рассказал основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр.

По словам эксперта, для бюджетного отдыха осенью внутри России отлично подойдут пляжи Краснодарского края и Дагестана. Для желающих отправиться за границу наиболее доступными станут страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар, Грузия и Турция.

«По зарубежным направлениям все очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию, Каспийское море», — поделилась Майя Котляр.

Кроме того, эксперт по туризму порекомендовала посетить осенью Карелию и Алтай, где сохранится комфортная погода. Заменой привычной Турции и дорогим ОАЭ может стать Египет, спрос на который вырос на 20-30%, а также Бахрейн и Катар. По мнению Майи Котляр, также стоит рассмотреть и Вьетнам, однако из-за более долгого перелета путешествие обойдется дороже, чем в Египет и другие ближайшие страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт по туризму Тариел Гажиенко назвал Узбекистан еще одной страной для комфортного отдыха в осенний период. По его мнению, республика славится своей кухней, мечетями и уникальной архитектурой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.