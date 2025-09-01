В Ульяновской области девочка умерла во время линейки ко Дню знаний
По факту трагедии проводится проверка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Девочка из Ульяновской области скончалась во время проведения праздничной линейки, посвященной 1 сентября. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.
«Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ Октябрьский сельский лицей одной из учениц 2012 года рождения стало плохо», — говорится в сообщении ведомства.
Школьницу экстренно госпитализировали, однако, попытки врачей спасти ребенка оказались тщетны.
По предварительной информации, у нее был порок сердца.
Сотрудники полиции срочно выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.
По факту трагедии будут проведены оперативные мероприятия, в ходе которых будет установлена причина смерти и другие обстоятельства, важные для юридической оценки произошедшего.
