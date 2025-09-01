В Ульяновской области девочка умерла во время линейки ко Дню знаний

Девочка умерла во время линейки 1 сентября в Ульяновской области

Девочка из Ульяновской области скончалась во время проведения праздничной линейки, посвященной 1 сентября. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ Октябрьский сельский лицей одной из учениц 2012 года рождения стало плохо», — говорится в сообщении ведомства.

Школьницу экстренно госпитализировали, однако, попытки врачей спасти ребенка оказались тщетны.

По предварительной информации, у нее был порок сердца.

Сотрудники полиции срочно выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.

По факту трагедии будут проведены оперативные мероприятия, в ходе которых будет установлена причина смерти и другие обстоятельства, важные для юридической оценки произошедшего.

