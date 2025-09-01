Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на ШОС

Объемы взаимной торговли между РФ и Ираном продолжаю расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на двухсторонней встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В ходе вашего январского визита мы подписали обновленный межгосударственный договор, который поднял наши отношения на новый уровень. <…> По итогам 2024 года товарооборот вырос на 13 процентов. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 11,4 процента», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что существенный эффект даст и соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, которое уже вступило в силу.

Путин подчеркнул, что российская сторона придает большое значение расширению гуманитарных связей, ведь все больше иранских студентов делают выбор в пользу образования, полученного в РФ. В России уже обучаются 9110 граждан Ирана.

Помимо этого, Владимир Владимирович напомнил, что с 10 по 15 июня 2025 года в Тегеране и Исфагане был проведен Фестиваль российской культуры. Также, по словам российского президента, между странами стало больше туристических поездок. В 2024 году их рост составил 13%.

Кроме этого, Путин упомянул, что государства находятся в постоянном контакте вокруг международной повестки, в том числе и по вопросам, которые касаются иранской ядерной программы.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит с 31 августа по 1 сентября 2025 года в 25 раз в городе Тяньцзинь на севере Китая.

