«Помогают улучшать жизнь граждан»: Дмитриев о сотрудничестве Китая и РФ

Дмитриев: российско-китайское сотрудничество помогает улучшать жизнь граждан

Экономическое взаимодействие РФ и Китая — это улучшающие жизнь граждан проекты. Об этом специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Российско-китайское инвестиционное сотрудничество — важный элемент экономического сотрудничества в рамках ШОС. И это не только глобальное, позитивное, экономическое сотрудничество верхнего уровня. Но это и конкретные проекты, которые позволяют улучшить жизнь наших граждан», — поделился он.

Дмитриев отметил, что на саммите ШОС президент России Владимир Путин объявил о возможности создания совместной платежной системы с государствами сотрудничества. Он также поделился, что такие проекты помогают гражданам государств ШОС лучше взаимодействовать и фокусироваться на экономическом росте, который опережает рост экономик стран Запада.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил с 31 августа по 1 сентября 2025 года в 25 раз в городе Тяньцзинь на севере Китая.

