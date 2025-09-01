«Не просто российский фильм»: Любимова о премьере «Красного шелка» в КНР

Уже 6 сентября ретро-детектив выйдет в широкий прокат.

Любимова: «Красный шелк» — не просто российский фильм

Фильм «Красный шелк» стал первым серьезным совместным опытом для киноиндустрии РФ и Китая. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы должны помнить, что это не просто российский фильм, это российско-китайский фильм совместного производства. <…> Картина имеет право выходить не в маленькой квоте иностранных фильмов, которые пробились, чтобы у китайского зрителя имелось общее представление, какого рода кинематограф существует в разных странах», — поделилась она.

В Китае киноработа получила «Печать дракона» — прокатное удостоверение страны. Любимова уточнила, что за красивым названием стоят громадные усилия команды продюсеров, которые представляют компанию-создателя для выхода в широкий прокат.

Министр культуры подчеркнула, что КНР имеет крупнейшую киносеть в мире — около 90 тысяч кинотеатров. При этом, к фильмам в стране относятся со строгостью — картина должна соответствовать ожиданиям зрителей, чтобы держаться в прокате.

«В своем жанре „Красный шелк“ — детектива и экшена — имеет самые крупные сборы из всех картин, которые получили поддержку Фонда кино. Она уже прошла с успехом в России. Продюсеры уже во всю готовятся и будут представлять вторую часть — „Черный шелк“ на питчингах Фонда кино буквально через несколько дней», — отметила Любимова.

По словам министра, фильм важен для взаимоотношений РФ и Китая. Она отметила, что отечественным фильмам дает преимущество советский кинематограф, который знали и любили старшие поколения КНР. Любимова уточнила, что важно сделать так, чтобы российские картины полюбились и китайской молодежи, которая составляет большую часть зрителей.

«Нам особенно важно, что поручение о совместном производстве мы получили и от Владимира Владимировича Путина, и от председателя Си Цзиньпиня. И это дополнительная для нас и ответственность, и возможность», — отметила она.

В широкий прокат «Красный шелк» в Китае выйдет 6 сентября, через три дня после парада Победы в Пекине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Китае готовятся к премьере «Красного шелка».

