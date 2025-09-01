«Вирус массово распространен»: как защититься от лихорадки чикунгунья

Заболевание распространяется через укусы комаров.
Вирусолог Зуев: не стоит приезжать в места распространения лихорадки чикунгунья
Лихорадка чикунгунья распространяется через укусы комаров, поэтому в регионах, где велика вероятность заражения, нужно защищаться именно от этих насекомых. Об этом в беседе с aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
Первый случай лихорадки в России зарегистрирован 29 августа, второй — 30 августа. Пациенты являются членами одной семьи, они недавно вернулись с отпуска на Шри-Ланке.
«Чтобы защитить себя от заражения чикунгуньей, следует не приезжать в те места, где этот вирус массово распространен. Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями», — отметил вирусолог.
Профессор подчеркнул, что для полной защиты от насекомых необходимо надевать одежду, полностью закрывающую тело, а также головные уборы с антимоскитными сетками.
Российские специалисты ведут мониторинг людей, которые прибывают в Россию из мест распространения лихорадки.
