«Вирус массово распространен»: как защититься от лихорадки чикунгунья

Вирусолог Зуев: не стоит приезжать в места распространения лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья распространяется через укусы комаров, поэтому в регионах, где велика вероятность заражения, нужно защищаться именно от этих насекомых. Об этом в беседе с aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Первый случай лихорадки в России зарегистрирован 29 августа, второй — 30 августа. Пациенты являются членами одной семьи, они недавно вернулись с отпуска на Шри-Ланке.

«Чтобы защитить себя от заражения чикунгуньей, следует не приезжать в те места, где этот вирус массово распространен. Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями», — отметил вирусолог.

Профессор подчеркнул, что для полной защиты от насекомых необходимо надевать одежду, полностью закрывающую тело, а также головные уборы с антимоскитными сетками.

Российские специалисты ведут мониторинг людей, которые прибывают в Россию из мест распространения лихорадки.

