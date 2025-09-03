«Это было мучительно»: актеры «Красного шелка» заговорили на китайском

Волгин: наши актеры говорят на китайском в «Красном шелке» своими голосами

Дальневосточный экспресс все ближе к Китаю. Миллионы жителей Поднебесной в ожидании главной кинопремьеры этого года. В широкий прокат готовится выйти исторический блокбастер «Красный шелк». Внимание к нему — самое пристальное. Это первая за долгие годы совместная работа российских и китайских кинематографистов. Символично и то, что пекинская премьера приурочена к визиту российского лидера в КНР. И станет ярким напоминанием об общих победах двух стран. Из китайской столицы передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Первое интервью режиссера «Красного шелка» накануне премьеры. Андрей Волгин щеголяет фразами на китайском. Рядом китайцы ловят рыбку в канале Лянмахэ. Очень подходящее место.

Напоминает одну из сцен фильма. Тоже канал, тоже рыбаки. Только начало детективного экшена происходит в Шанхае.

Сцены, что сняли на крупнейшей студии Поднебесной — одни из самых ярких. Актеры говорят сразу на двух языках. Фильм со дня на день выйдет на экраны в Китае и его решено не дублировать, в нужных местах пустят субтитры.

«Наши актеры говорят своими голосами. На китайском это было тяжело, это было мучительно. Если у артиста нет музыкального образования, это практически невозможно. Нам повезло, что у нас практически у всех артистов было музыкальное образование, потому что здесь тональность», — отметил режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин.

Тональность, соответствующий времени лексикон — сложная и подробная работа. Собрать одну историю о двух таких разных странах было не просто. В России зритель кино принял: рекордные сборы в своем жанре. Теперь китайцы должны оценить.

Потенциальная аудитория огромна. Китай — страна с рекордным количеством кинотеатров. И «Красный шелк» выходит в прокат как местная картина, без ограничений для иностранцев.

Проект совместный. Да и у наших народов общего много вполне. Например, традиция делать свадебные фотографии на фоне достопримечательностей.

Но и наши различия идут на пользу отношениям. Китайская архитектура завораживает. Китайская история длинна и запутана. А привычки китайцев у русских вызывают удивление и интерес.

«Вот, например, такси в Китае. С одной стороны, все то же самое, что и в Москве: водитель, перед ним навигатор, чтобы было видно, куда ехать. Но в Пекине над ним часто устанавливают вот такой зонт. С одной стороны, телефон не греется, здесь бывает жарко. А с другой — экран не бликует и картинку очень хорошо видно», — рассказал корреспондент.

Элегантно. Почти как зонтики в руках местных дам, что спасают от солнца. В Москве летом, порой, так тоже ходят. Но что действительно нас объединяет — любовь к этому материалу.

Самое популярное в Пекине место по торговле шелком. А по-русски продавцы говорят, потому что русские — одни из самых важных покупателей. К их тестам на «натуральность» здесь привыкли.

Нитку поджигают привычным движением, чтоб не осталось сомнений. Убедившись в качестве, просим показать красные галстуки.

«Наконец удалось подобрать галстук нужной ширины и правильной расцветки подходящей. Дальше съемки будем проходить уже в нем. Ну вот, пожалуйста, красный шелк», — показал корреспондент.

Больше всего здесь именно такого сочетания ткани и цвета. Очень яркий эффект. Вот здесь, чтобы его показать, мы немного замедлили кадры. Красного много в самом кино.

Предстоящая премьера этого фильма в Китае стала одной из самых ожидаемых. Он создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». С китайской стороны поддержку в продвижении оказывает China media Group. Съемки неоднократно обсуждали лично лидеры двух стран, а выход на экраны приурочен к визиту президента России. Кортежи проезжают мимо афиш на улицах.

А блогеры обсуждают новинку в сети.

«Через экран ощущается запах пороха и ржавого железа. Актеры висели на тросах, бегали, прыгали и стреляли на крыше поезда», — отметил блогер Брат Сун.

Это популярный в Китае кинокритик Брат Сун. И его обзор собрал четыре тысячи лайков меньше, чем за сутки. Предварительная продажа билетов уже началась. 6 сентября фильм выйдет на экраны. 4-го состоится масштабная премьера.

