Путин побеседовал с главой турецкого МИД Фиданом

Эфирная новость 14 0

Президент РФ и дипломат встретились на торжественном приеме в Пекине.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Праздничные мероприятия продолжились в Доме народных собраний в Пекине. Там организовали торжественный прием. В нем принял участие и Владимир Путин.

Также российский президент успел побеседовать «на ногах» с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Позже Путин встретился с потомками советских солдат, которые живут в Китае.

В августе глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
«Никакой руки там нет»: Виктория Боня рассказала о гибели Наговициной
15:24
«Первая страна»: на ВЭФ-2025 обсудили развитие биоэкономики в России
15:11
Путин побеседовал с главой турецкого МИД Фиданом
15:02
«В королевах я разбираюсь»: Киркоров назвал имя новой Примадонны
14:58
Довольно похоже: Захарова рассказала о реакции Лаврова на его дипфейки
14:51
«Стриптиз-клуб на сцене Лужников»: Мизулина грозит Криду Следственным комитетом

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025