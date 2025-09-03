В России выросло число регионов с доходом от 100 тысяч рублей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

ВЦИОМ назвал зарплату в 227 тысяч рублей достаточной для счастливой жизни россиян.

В России выросло число регионов с доходом от 100 тыс. рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В России возросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей — с 11 до 19 за год, сообщает на Росстат.

По данным ведомства, в список вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, а также Красноярский, Забайкальский и Приморский края и Республика Коми.

Лидирующие позиции в списке регионов с самыми высокими заработными платами заняли Чукотский (220,86 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономные округа (183,63 тысячи рублей) и Магаданская область (178,69 тысячи рублей).

Рост доходов объясняется нехваткой сотрудников, которая усилила конкуренцию на рынке труда и вынудила компании предлагать более высокие заработные платы. При этом самые низкие оклады зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Кроме того, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что россиянам в среднем нужно зарабатывать почти 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Исходя из опроса, за последние восемь лет запросы россиян в зарплате выросли почти вдвое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме предложили ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы.

