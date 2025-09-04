Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

Завершена комплексная реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной в Басманном районе.

«По поручению Президента и при активной поддержке Председателя Правительства заброшенная, по сути дела, территория старого стадиона была передана Бауманке. И город решил сделать подарок: на месте этой депрессивной уже территории было создано современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовой, спортивный комплексы, ФОК, детские, спортивные площадки. Так что к началу учебного года это хороший подарок Бауманке», — сообщил Сергей Собянин во время осмотра обновленного стадиона.

Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что в эксплуатацию введено уже все сооружение, чему рады и студенты, и преподаватели. Стадион позволит заниматься спортом и развивать необходимые для инженеров качества.

«И не надо забывать о большом количестве жителей вокруг, для которых это домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — подчеркнул Сергей Собянин.

Стадион «Металлург» на набережной Яузы построили в начале 1920-х годов для рабочих завода «Серп и молот». Здесь тренировались легенды советского спорта: легкоатлеты Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов, а также выдающиеся футболисты и тренеры Григорий Федотов, Константин Бесков, Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев и Сергей Капелькин.

В 1990-е на стадионе проводила домашние матчи женская футбольная команда «Серп и молот», занявшая в 1990 году второе место на первом в истории чемпионате СССР.

По решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина в 2022-м спортивный объект передали МГТУ имени Н.Э. Баумана. Реконструкция стадиона, проходившая в 2024–2025 годах, стала частью масштабного проекта по комплексному развитию территории вуза.

«На этом месте мы создали современный спортивный кластер — футбольное поле, ФОК, детские и спортивные площадки, сделали прогулочные маршруты и комфортное благоустройство. Получился хороший подарок Бауманке к началу учебного года. У студентов уже есть новый прекрасный образовательный центр, общежитие, теперь будет и современный спортивный стадион», — написал Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере MAX.