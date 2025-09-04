Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Обновленный стадион «Металлург» вновь станет популярным местом у студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана, жителей Басманного района и всех любителей спорта.

Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Завершена комплексная реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной в Басманном районе.

«По поручению Президента и при активной поддержке Председателя Правительства заброшенная, по сути дела, территория старого стадиона была передана Бауманке. И город решил сделать подарок: на месте этой депрессивной уже территории было создано современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовой, спортивный комплексы, ФОК, детские, спортивные площадки. Так что к началу учебного года это хороший подарок Бауманке», — сообщил Сергей Собянин во время осмотра обновленного стадиона.

Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин отметил, что в эксплуатацию введено уже все сооружение, чему рады и студенты, и преподаватели. Стадион позволит заниматься спортом и развивать необходимые для инженеров качества.

«И не надо забывать о большом количестве жителей вокруг, для которых это домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — подчеркнул Сергей Собянин.

Стадион «Металлург» на набережной Яузы построили в начале 1920-х годов для рабочих завода «Серп и молот». Здесь тренировались легенды советского спорта: легкоатлеты Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов, а также выдающиеся футболисты и тренеры Григорий Федотов, Константин Бесков, Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев и Сергей Капелькин.

В 1990-е на стадионе проводила домашние матчи женская футбольная команда «Серп и молот», занявшая в 1990 году второе место на первом в истории чемпионате СССР.

По решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина в 2022-м спортивный объект передали МГТУ имени Н.Э. Баумана. Реконструкция стадиона, проходившая в 2024–2025 годах, стала частью масштабного проекта по комплексному развитию территории вуза.

«На этом месте мы создали современный спортивный кластер — футбольное поле, ФОК, детские и спортивные площадки, сделали прогулочные маршруты и комфортное благоустройство. Получился хороший подарок Бауманке к началу учебного года. У студентов уже есть новый прекрасный образовательный центр, общежитие, теперь будет и современный спортивный стадион», — написал Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере MAX. 

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Кравцов: цифровые технологии — дополнение к традиционной форме обучения
21:01
«Всего девять премьер!» — Хабенский рассказал о начале сезона в МХТ имени Чехова
21:01
Энергия для всех: в Приморье появится атомный кластер
20:49
«Самозванцы — провокаторы»: Гордон отреагировала на перепалку Крида и Мизулиной
20:34
Отбор школьников на участие во Всероссийской олимпиаде начался в Москве
20:25
Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

Сейчас читают

«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
«Может много рассказать»: Шуфутинский высказался о Егоре Криде
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025