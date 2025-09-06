Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу, предотвращая любые попытки укронацистов к форсированию Днепра. Самые яркие видео из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм гаубицы «Д-30» нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившийся на в заброшенном доме на правобережье Днепра.

«Плановые цели на берегу. Задача, во-первых, не дать переправить на наш берег живую силу, подкрепление, не дать на нашем берегу закрепиться. Если переправились, то сделать так, чтобы они либо мало прожили, либо быстро сдались», — рассказал старший офицер на батареи с позывным «Хосе».

После доклада с командного пункта о поражении цели, расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Удар гаубицы «Мста-С»! Лучшее видео из зоны СВО
+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Ты точно знаешь, как спастись от удара молнии? Эти ошибки могут стоить жизни
10:00
Лучшее сочетание: как подобрать гастропару к пиву
9:45
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
9:18
С Днем бороды! Почему может быть опасно целоваться с небритыми мужчинами
9:05
Евтихий Тихий: почему 6 сентября опасно смотреть на зарю и ходить одному в лес
8:34
В Италии сообщили о рухнувших из-за Путина планах «коалиции желающих»

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025