Художник Лариса Ильченко умерла после двух экстренных операций в Краснодаре

Умерла член Союза художников России и Товарищества художников Кубани Лариса Ильченко. Ей было 65 лет. Трагическую новость сообщила ее двоюродная сестра Валентина Ильченко.

Ильченко скончалась в больнице Краснодара после двух экстренных операций. В медицинское учреждение художницу доставили еще две недели назад. Тогда же ей провели первую операцию. Подробности — неизвестны.

«С Ларисой Петровной случилась беда. Она сейчас в реанимации в Зиповской больнице, хирургия 4 этаж. 24 августа была проведена первая операция, сегодня вторая, состояние ее очень тяжелое», — написала Валентина Ильченко 2 сентября на официальной странице Ильченко в социальных сетях.

В ночь на 6 сентября женщина также вышла на связь и рассказала, что Лариса Петровна умерла в больнице. Похороны должны состояться в воскресенье.

Смерть Ильченко также подтвердил Краснодарский союз художников.

«Светлая память о Ларисе Ильченко и ее творчестве навсегда останется с нами. Мы выражаем соболезнования ее родным, друзьям и всем, кто ценил и любил ее искусство», — говорится в официальном письме организации.

Лариса Ильченко родилась и выросла в Краснодаре. В 1981 году она с отличием окончила художественное училище. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России, Германии, Швеции, Финляндии, Греции, США и многих других странах.

