Художник Лариса Ильченко умерла после двух экстренных операций в Краснодаре

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Ей было 65 лет.

Художник Лариса Ильченко умерла после двух экстренных операций в Краснодаре

Фото: ВКонтакте/Лариса Ильченко/ilchenko_larisa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умерла член Союза художников России и Товарищества художников Кубани Лариса Ильченко. Ей было 65 лет. Трагическую новость сообщила ее двоюродная сестра Валентина Ильченко.

Ильченко скончалась в больнице Краснодара после двух экстренных операций. В медицинское учреждение художницу доставили еще две недели назад. Тогда же ей провели первую операцию. Подробности — неизвестны.

«С Ларисой Петровной случилась беда. Она сейчас в реанимации в Зиповской больнице, хирургия 4 этаж. 24 августа была проведена первая операция, сегодня вторая, состояние ее очень тяжелое», — написала Валентина Ильченко 2 сентября на официальной странице Ильченко в социальных сетях.

В ночь на 6 сентября женщина также вышла на связь и рассказала, что Лариса Петровна умерла в больнице. Похороны должны состояться в воскресенье.

Смерть Ильченко также подтвердил Краснодарский союз художников.

«Светлая память о Ларисе Ильченко и ее творчестве навсегда останется с нами. Мы выражаем соболезнования ее родным, друзьям и всем, кто ценил и любил ее искусство», — говорится в официальном письме организации.

Лариса Ильченко родилась и выросла в Краснодаре. В 1981 году она с отличием окончила художественное училище. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России, Германии, Швеции, Финляндии, Греции, США и многих других странах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла родственница Елизаветы II — Герцогиня Кентская Екатерина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Международный форум беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина» стартовал в России
13:13
В Санкт-Петербурге прошел первый день «Кинчев Феста»
12:41
Силы Черноморского флота уничтожен катер ВСУ
12:07
Художник Лариса Ильченко умерла после двух экстренных операций в Краснодаре
11:23
Испортит пластик в салоне: какой ароматизатор не стоит устанавливать в машину
11:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025