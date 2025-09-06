«Это Виктория»: актер Илья Носков тайно развелся и женился второй раз

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 66 0

Звезда сериала «Женский доктор» появился с новой супругой на премьере фильма.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Илья Носков представил свою новую супругу на премьере фильма

Актер Илья Носков женился во второй раз. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

Артиста заметили в сопровождении таинственной незнакомки. Ранее Носков был в браке с актрисой Полиной Васильевой, с которой они воспитывают троих детей. Их союз продлился почти 20 лет.

О разводе актер решил не распространяться, поэтому неудивительно, что его появление с новой дамой сердца вызвало вопросы у журналистов и коллег.

Избранницей Носкова стала девушка по имени Виктория.

«В моей жизни все меняется стремительно. Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука. Это моя жена Виктория», — признался Носков.

В разговоре с журналистами Носков отметил, что секретом семейного счастья являются поддержка и работа над собой.

«Когда два человека смотрят друг на друга и стараются как-то влиять, поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать — тогда будет все хорошо», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Марина Александрова рассказала о своем заветном желании.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:57
Макрон обсудил с Моди работу «коалиции желающих» по Украине
20:35
«Штука сложная»: Евгений Цыганов про любовь и счастье
20:15
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
20:02
Собянин: Бывшая промзона ЦИЭ в Зеленограде становится современным районом
19:47
«Это Виктория»: актер Илья Носков тайно развелся и женился второй раз
19:30
Как мотивировать ребенка учиться и самостоятельно делать домашнее задание

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать