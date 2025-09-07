Заставлял драться и мерзнуть: Цыганов о съемках в картинах Алексея Учителя

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 97 0

Актер раскрыл шокирующие подробности о работе с знаменитым режиссером.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Во время съемок режиссер Алексей Учитель заставлял актеров по-настоящему драться

Съемочный процесс в картинах режиссера Алексея Учителя нередко превращался в испытание на выносливость. Актеру Евгению Цыганову, в частности, приходилось не только драться по-настоящему, но и погружаться в ледяную воду ради реалистичности кадра. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

В результате одного из таких съемочных эпизодов Цыганов получил серьезную травму, у него была повреждена барабанная перепонка. При этом он признается, что всегда стремился к подлинности в кино, даже если это означало риск для здоровья.

«Ему вообще все равно, просто все равно!» — так артист охарактеризовал отношение Учителя к гипотетической опасности для актеров на съемках.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Алексей Учитель отметил, что настоящая семейная гармония невозможна без преодоления трудностей. По его словам, чтобы по-настоящему почувствовать друг друга, партнерам важно осознать: отношения требуют усилий и не бывают легкими.

Заставлял драться и мерзнуть: Цыганов о съемках в картинах Алексея Учителя
