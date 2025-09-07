«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех

85-летняя жительница Германии связалась с молодым жиголо для любовных утех

Пожилая немка по имени Аннелиз подавляла сексуальное влечение 30 лет, пока не встретила молодого кавалера — им оказался 35-летний жиголо Бен. Романтическую (или не очень) историю рассказал немецкий журнал Stern.

85-летняя женщина была замужем дважды. Ее второй муж умер пять лет назад. Они прожили вместе 50 лет, но за последние 30 лет у них вообще не было секса.

Интересно, что Аннелиз обращалась к врачу, чтобы ей выписали «таблетки от похоти», однако врач не стал этого делать и уверил женщину, что ее не нужно лечить.

«У тебя хорошее здоровье, просто делай это, даже если ты уже тридцать лет не практикуешься», — смело посоветовал врач.

Женщина так и поступила. Поначалу она обращалась в брачное агентство, но встречала там только пожилых мужчин — они искали себе женщину, которая бы ухаживала за ними. В результате Аннелиз познакомилась с 35-летним жиголо Беном, который и провел с женщиной ночь.

В беседе с журналистами издания мужчина даже поделился интимными подробностями встречи.

«Она дышала довольно быстро… Это меня немного беспокоило. Поэтому я усадил ее… и дал отдышаться», — вспоминал Бен.

После этой встречи они виделись еще три раза. Бен отмечает, что женщина открыта к экспериментам в постели.

«Аннелиз показала мне, что вполне возможно испытывать сексуальность даже в более старшем возрасте. Вы никогда не будете слишком стары для секса», — заключил Бен.

