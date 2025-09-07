«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 84 0

Немка подавляла сексуальное влечение 30 лет, пока врач не посоветовал ей делать то, что хочется.

«Мы спали вместе»: 85-летняя вдова вызвала себе молодого парня для любовных утех

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

85-летняя жительница Германии связалась с молодым жиголо для любовных утех

Пожилая немка по имени Аннелиз подавляла сексуальное влечение 30 лет, пока не встретила молодого кавалера — им оказался 35-летний жиголо Бен. Романтическую (или не очень) историю рассказал немецкий журнал Stern.

85-летняя женщина была замужем дважды. Ее второй муж умер пять лет назад. Они прожили вместе 50 лет, но за последние 30 лет у них вообще не было секса.

Интересно, что Аннелиз обращалась к врачу, чтобы ей выписали «таблетки от похоти», однако врач не стал этого делать и уверил женщину, что ее не нужно лечить.

«У тебя хорошее здоровье, просто делай это, даже если ты уже тридцать лет не практикуешься», — смело посоветовал врач.

Женщина так и поступила. Поначалу она обращалась в брачное агентство, но встречала там только пожилых мужчин — они искали себе женщину, которая бы ухаживала за ними. В результате Аннелиз познакомилась с 35-летним жиголо Беном, который и провел с женщиной ночь.

В беседе с журналистами издания мужчина даже поделился интимными подробностями встречи.

«Она дышала довольно быстро… Это меня немного беспокоило. Поэтому я усадил ее… и дал отдышаться», — вспоминал Бен.

После этой встречи они виделись еще три раза. Бен отмечает, что женщина открыта к экспериментам в постели.

«Аннелиз показала мне, что вполне возможно испытывать сексуальность даже в более старшем возрасте. Вы никогда не будете слишком стары для секса», — заключил Бен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как часто надо заниматься сексом осенью, чтоб не болеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

20:35
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
20:16
Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Финском заливе
20:00
«Он ревет, и я на него кричу»: мужчина выжил после схватки с медведем в Иркутской области
19:37
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
19:17
Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе
18:53
«Люблю зарабатывать и тратить»: Ирина Розанова о желании вложить деньги в бизнес

Сейчас читают

«Люблю зарабатывать и тратить»: Ирина Розанова о желании вложить деньги в бизнес
Заставлял драться и мерзнуть: Цыганов о съемках в картинах Алексея Учителя
«Егор, доброе утро»: глава Самарской области обратился к Криду после скандала
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025