Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Киев не был приглашен на саммит американского лидера и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру — Прим. ред.) Путину то, что тот хотел», — заявил Зеленский.

Переговоры 15 августа между Путиным и Трампом длились почти три часа в формате «три на три». Главной темой стало мирное урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и дальнейшего взаимодействия между странами.

Российский президент охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную, отметив, что она приблизила стороны к необходимым решениям. В свою очередь, Трамп высоко оценил саммит, поставив ему десять баллов из десяти.

Помимо Украины, обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и безопасности — стороны выразили желание сближать позиции. Путин предложил провести следующий раунд переговоров в России, на что Трамп ответил позитивно.

Эксперты отмечают, что саммит стал важным символом возобновления контактов между двумя странами и создал предпосылки для поиска мирного решения украинского конфликта, хотя ключевые вызовы остаются нерешенными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.