Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Встреча американского президента с российским лидером Владимиром Путиным прошла 15 августа.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Киев не был приглашен на саммит американского лидера и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру — Прим. ред.) Путину то, что тот хотел», — заявил Зеленский.
Переговоры 15 августа между Путиным и Трампом длились почти три часа в формате «три на три». Главной темой стало мирное урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и дальнейшего взаимодействия между странами.
Российский президент охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную, отметив, что она приблизила стороны к необходимым решениям. В свою очередь, Трамп высоко оценил саммит, поставив ему десять баллов из десяти.
Помимо Украины, обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и безопасности — стороны выразили желание сближать позиции. Путин предложил провести следующий раунд переговоров в России, на что Трамп ответил позитивно.
Эксперты отмечают, что саммит стал важным символом возобновления контактов между двумя странами и создал предпосылки для поиска мирного решения украинского конфликта, хотя ключевые вызовы остаются нерешенными.
