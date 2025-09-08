Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Встреча американского президента с российским лидером Владимиром Путиным прошла 15 августа.

«Жаль»: Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Киев не был приглашен на саммит американского лидера и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру — Прим. ред.) Путину то, что тот хотел», — заявил Зеленский.

Переговоры 15 августа между Путиным и Трампом длились почти три часа в формате «три на три». Главной темой стало мирное урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и дальнейшего взаимодействия между странами.

Российский президент охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную, отметив, что она приблизила стороны к необходимым решениям. В свою очередь, Трамп высоко оценил саммит, поставив ему десять баллов из десяти.

Помимо Украины, обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и безопасности — стороны выразили желание сближать позиции. Путин предложил провести следующий раунд переговоров в России, на что Трамп ответил позитивно.

Эксперты отмечают, что саммит стал важным символом возобновления контактов между двумя странами и создал предпосылки для поиска мирного решения украинского конфликта, хотя ключевые вызовы остаются нерешенными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

