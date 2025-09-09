«Жить, как боги»: Гай Германика рассказала о ценности хороших продюсеров

Режиссер Гай Германика: авторским режиссерам нужны хорошие продюсеры

Российскому кинематографу сейчас нужны хорошие продюсеры. Об этом заявила режиссер Валерия Гай Германика в беседе с 5-tv.ru на втором дне программы Московской международной недели кино.

«Мне нужны продюсеры! Мне нужны люди, которые понимают, как с тобой работать, для чего ты создан, где это потом показывать. Когда есть такие, тебе дают возможность стать автором. Ты не станешь автором, если тебя негде показывать», — отметила постановщик.

Германика призналась, что для нее таким человеком стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Именно он помог режиссеру выйти на миллионную аудиторию.

Однако кинематографист уточнила, что таких продюсеров очень мало. В то же время, по ее словам, подобные люди должны взять «на воспитание» режиссеров авторского кино.

«Обязательно каждый такой продюсер должен себе взять на воспитание по 15-20 авторских режиссеров и растить из них авторов. Будет естественный отбор. Какие-то щенки не долетят до середины Днепра. Кого-то мы просто выкинем в этом море, и они не доплывут до берега. Но кто доплывут, будут жить, как боги», — заявила Германика.

С 23 по 27 августа в Москве состоялась Московская международная неделя кино, которая собрала кинематографистов из Индии, Китая, Турции, США, Бразилии и Южной Кореи. Среди ключевых спикеров были американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сербский режиссер Эмир Кустурица оценил актерский талант Юры Борисова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.