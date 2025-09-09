Погибла из-за наушников? Женщину сбил поезд во время прогулки с собаками

Диана Кулманакова
В результате происшествия скончался и один из ее питомцев.

Женщину насмерть сбил поезд во время прогулки с собаками

Фото: www.globallookpress.com/ Craig Lovell

People: Женщину насмерть сбил поезд во время прогулки с собаками

В американском пригороде Чикаго 48-летняя местная жительница погибла после того, как ее сбил поезд. Инцидент произошел утром, когда женщина выгуливала своих собак. Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на Управление судебно-медицинской экспертизы округа Кук.

Машинист заметил женщину и подал сигнал, одновременно задействовав экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.

По данным ведомства, причиной смерти стали множественные травмы, полученные при столкновении с составом. Смерть признана несчастным случаем.

«Там были железнодорожные пути и мигающие огни, и ей пришлось бы пройти мимо них», — сказал представитель компании перевозчика.

Он добавил, что согласно результатам расследования, во время инцидента на женщине были либо наушники, либо вкладыши. Представитель компании также отметил, что участок находится в пригородной зоне, где отсутствуют тротуары.

Женщина скончалась на месте. По словам полиции, одна из ее собак погибла вместе с хозяйкой, а другая сумела убежать.

