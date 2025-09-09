Какие мероприятия для детей пройдут в рамках последней недели «Лета в Москве»

В последнюю неделю лета москвичи смогут насладиться разнообразными мероприятиями на бульварах, в парках и других площадках города.

Фестиваль «Молодежная точка» на Болотной площади предлагает множество активностей, включая игру в твистер и мастер-класс по квиллингу, где участники создадут красочные элементы для своего «сказочного сада».

Вход на все мероприятия свободный.

На Петровском бульваре пройдут тренировки и соревнования по баскетболу. Все желающие смогут освоить основные техники игры и принять участие в турнире «СтритБАСкет-тур», который завершит летний сезон. Также на Тверском бульваре будут организованы гонки на гоночных сиденьях и множество ретроигр, таких как пиклбол и крокет.

Для любителей танцев на Чистопрудном бульваре запланированы мастер-классы по различным стилям, включая бачату и танго.

Завершит программу экскурсия по Киностудии Горького, где гости смогут узнать об истории кинематографа и его закулисной жизни. Все мероприятия бесплатны, что делает их доступными для всех желающих.

