«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 475 0

Известному актеру регулярно высылают приглашения на участие даже в театральных постановках. Но есть обстоятельства, которые его смущают.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеру Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры

Актер Дмитрий Нагиев часто получает приглашения исполнить роль в театральных постановках. О том, почему артист отвечает на них отказом, он рассказал 5-tv.ru на съемках фильма «Елки-12».

Нагиев признался, что не чувствует внутреннего интереса к сцене.

«Наверно, я уже перегорел. Конечно, было бы замечательно поставить галочку, что и это в своей жизни я сделал. Но мало прийти в театр, надо хотя бы пару раз в неделю играть», — отметил актер.

Нагиев с иронией уточнил, что сам процесс театральной работы его не вдохновляет.

«Ей богу, хоть из профессии уходи. Вот сегодня приехал на площадку, выпил кофе, съел зефиринку — и все вроде неплохо. А оказывается, что надо еще и на съемку идти», — пошутил актер.

Дистрибьютором картины «Елки-12» выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». — Прим. ред.). Премьера фильма состоится 18 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дмитрий Нагиев открыл студию для актеров в Дубае.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:52
Космонавт Олег Платонов показал фото стыковки «Прогресса МС-32» с МКС
16:31
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
16:00
Блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей
15:42
Блогер Влад А4 задолжал ФНС
15:31
Анастасия Волочкова оголилась на камеру в яблоневом саду
15:22
Судьба наследства брата: Филипп Бегак выиграл суд у матери

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео