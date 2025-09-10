Езду на самокатах рядом с детскими учреждениями могут запретить в РФ

В России могут запретить езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с детскими учреждениями. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на обращение депутата муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

Депутат предложил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову запретить передвижение на самокатах радом со школами и детскими садами.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений», — говорится в обращении Ветрова.

Также чиновник выдвинул идею о запрете расположения парковочных зон и возможности произвести аренду подобных средств передвижения недалеко от перечисленных объектов.

