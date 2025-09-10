ВС РФ нанесли массированные удары по заводам ВПК Украины

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 39 0

Атака проводилась высокоточным оружием дальнего радиуса поражения, а также при помощи БПЛА.

ВС РФ нанесли массированные удары по заводам ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России произвели массированный удар по областным предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины высокоточным оружием дальнего радиуса поражения и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Пораженные предприятия находились в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что боевиков ВСУ под психотропными препаратами ликвидировали около Волчанска.

