«Творчество в чистом виде»: Маш Милаш о съемках в кино

Блогер получила главную роль в новом сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Блогер Маш Милаш: кино — это творчество в чистом виде, а не повод для заработка

Кино — это не способ заработка или хайпа. Об этом заявила блогер и актриса Мария Камова, известная под псевдонимом Маш Милаш, корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы.

«Для меня кино — просто творчество в чистом виде. Это не способ заработка или хайпа. Я зарабатываю и хайпую на другом», — сказала звезда.

Для Маш Милаш проект «Москва слезам не верит. Все только начинается» стал первым в ее кинокарьере. В качества актрисы блогер стартовала неплохо, сразу получив одну из ведущих ролей — подругу главной героини по имени Маша.

Сериал рассказывает историю девушки Ксюши в исполнении актрисы Марины Александровой. В начале нулевых она приехала покорять столицу с пятилетним ребенком на руках, однако у нее нет при себе ни денег, ни связей, ни каких-либо перспектив. Выжить в Москве ей помогают новые подруги. Спустя 20 лет судьба дарит им еще один шанс на счастье.

