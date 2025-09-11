«Есть видео»: как Маш Милаш заставила Марину Александрову подметать улицу

Маш Милаш заставила Марину Александрову подметать улицу ради видео в соцсетях

Во время съемок сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» блогер и актриса Мария Камова, известная под псевдонимом Маш Милаш, сильно подружилась со своей коллегой — Мариной Александровой. Блогер настолько сильно обаяла актрису, что та даже подметала ради нее улицу. Об этой истории Маш Милаш поведала корреспонденту 5-tv.ru на премьере проекта от НМГ.

«Мы сдружились так, что она приезжала недавно ко мне. У меня есть даже видео с ней. Я ей сказала: слушай, у меня есть твоя знакомая фанатка, можешь приехать. Она приезжает, думает, что что-то сейчас будет. И я ее заставила мести улицы», — рассказала блогер.

Она отметила, что Александрова очень «клевый» и душевный человек.

«С ней хочется на дачу и шашлыки», — добавила Милаш.

Кроме того, так вышло, что дети Александровой являются фанатами блогера, поэтому актриса с радостью принимала участие в совместных видео с Милаш.

Блогер Маш Милаш известна в соцсетях своими провокационными и эпатажными видеороликами, на которых она общается с различными незнакомыми людьми в разных форматах. Также она развивает карьеру певицы под псевдонимом MILASH, а теперь еще и попробовала себя в качестве актрисы, получив главную роль в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается».

