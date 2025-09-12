Лучший подарок: Лукашенко преподнес художнице свой любимый продукт
Президент Белоруссии из-за диеты не всегда может себе позволить блюда из этого овоща.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Александр Лукашенко подарил художнице мешок картофеля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнес в подарок художнице мешок с картошкой. Об этом он сообщил во время посещения реконструированного комплекса «Лошицкий».
По данным пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко получил в подарок картину, написанную юной художницей из Минска. Произведение искусства президент обещал разместить во Дворце независимости. И не оставил художницу без ответного презента.
От президента автор картины получила сладости и мешок с картофелем.
«Хотел сказать картину (подарю. — Прим. ред.). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку», — процитировало Лукашенко БелТА.
Президент не забыл уточнить у художницы, любит ли она этот овощ. А получив утвердительный ответ, заявил, что тоже не равнодушен к данному продукту. И иногда балует себя им, вопреки диете, которой придерживается.
«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — признался белорусский лидер.
До этого картофель и рапсовое масло Александр Лукашенко дарил лидерам-участникам саммита ШОС.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым правителем.
