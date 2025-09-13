Украина планирует использовать привлечение других европейских стран для того, чтобы помешать урегулированию конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

На заседании обсуждался инцидент, связанный с появлением над территорией Польши беспилотников, предположительно принадлежащих российской стороне. Небензя подчеркнул, что Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза, не дожидаясь официальных результатов расследования, поспешила выступить с громким заявлением о якобы преднамеренной провокации, связанной с нарушением польского воздушного пространства.

«Речь идет о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств. Ни для кого не секрет, что Украина давно и последовательно пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», — отметил Небензя.

Постпред РФ отметил, что Варшава активно поддерживала любые действия Владимира Зеленского, главы киевского режима, который выступает против политического урегулирования как текущей ситуации, так и всего конфликта. Он также добавил, что Москва не может допустить расширения конфликта и намерена предпринять немедленные и конкретные шаги для достижения мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

