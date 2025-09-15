Удалось обнаружить тело одного погибшего, специалисты обследуют дом.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Специалисты обследуют дом в Ангарске, где рано утром прогремел взрыв газа. Они выясняют, грозит ли зданию дальнейшее обрушение.

Пока что удалось обнаружить тело одного погибшего. Еще трое человек пострадали, в том числе 12-летний подросток. Власти ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

Хлопок раздался в то время, когда все жильцы еще спали. Между вторым и первым этажами обрушились бетонные перекрытия, выбило окна и двери. 79 человек смогли эвакуироваться. Всех временно разместили в школе, туда привезли воду, продукты питания и вещи первой необходимости.

По версии СК, причиной ЧП стала небезопасная эксплуатация газового оборудования в одной из квартир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«В статусе сингл»: Карина Нигай объявила о расставании с Гореловым
14:29
Парад вкусов и пенного: как «Балтика Фест» затмила свой европейский аналог
14:16
Оборонительный бой и планы по «Орешнику»: как проходят учения «Запад-2025»
14:14
Зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда
13:59
Задержаны подозреваемые по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса
13:53
Сенатор Грэм*: санкции против РФ не сработали

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео