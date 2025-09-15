СК назвал причину хлопка газа в Ангарске
Удалось обнаружить тело одного погибшего, специалисты обследуют дом.
Специалисты обследуют дом в Ангарске, где рано утром прогремел взрыв газа. Они выясняют, грозит ли зданию дальнейшее обрушение.
Пока что удалось обнаружить тело одного погибшего. Еще трое человек пострадали, в том числе 12-летний подросток. Власти ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.
Хлопок раздался в то время, когда все жильцы еще спали. Между вторым и первым этажами обрушились бетонные перекрытия, выбило окна и двери. 79 человек смогли эвакуироваться. Всех временно разместили в школе, туда привезли воду, продукты питания и вещи первой необходимости.
По версии СК, причиной ЧП стала небезопасная эксплуатация газового оборудования в одной из квартир.
