Специалисты обследуют дом в Ангарске, где рано утром прогремел взрыв газа. Они выясняют, грозит ли зданию дальнейшее обрушение.

Пока что удалось обнаружить тело одного погибшего. Еще трое человек пострадали, в том числе 12-летний подросток. Власти ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

Хлопок раздался в то время, когда все жильцы еще спали. Между вторым и первым этажами обрушились бетонные перекрытия, выбило окна и двери. 79 человек смогли эвакуироваться. Всех временно разместили в школе, туда привезли воду, продукты питания и вещи первой необходимости.

По версии СК, причиной ЧП стала небезопасная эксплуатация газового оборудования в одной из квартир.

