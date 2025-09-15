Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии

Мошенника Шимона Хаюта задержали в аэропорту Батуми

Главный герой документального фильма «Аферист из Tinder», мошенник Шимон Хают, был задержан в Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi-2.

Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Хают) обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством. Он находился в международном розыске и был задержан правоохранительными органами в аэропорту Батуми. МВД подтвердил информацию о поимке преступника.

Израильский мошенник стал известен благодаря фильму «Аферист из Tinder», который был выпущен на Netflix. В нем рассказывается о том, как Хают, представляясь сыном миллиардера Саймоном Леваевым, знакомился с девушками в дейтинг-приложении, втираясь к ним в доверие, а потом вымогал у них деньги. По имеющимся данным, сумма ущерба составляет около десяти миллионов рублей.

