Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Шимон Хают выдавал себя за сына миллиардера и вымогал деньги у женщин.

Задержан аферист из Тиндера — подробности

Фото: Instagram*/simonleviev8

Мошенника Шимона Хаюта задержали в аэропорту Батуми

Главный герой документального фильма «Аферист из Tinder», мошенник Шимон Хают, был задержан в Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi-2.

Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Хают) обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством. Он находился в международном розыске и был задержан правоохранительными органами в аэропорту Батуми. МВД подтвердил информацию о поимке преступника.

Израильский мошенник стал известен благодаря фильму «Аферист из Tinder», который был выпущен на Netflix. В нем рассказывается о том, как Хают, представляясь сыном миллиардера Саймоном Леваевым, знакомился с девушками в дейтинг-приложении, втираясь к ним в доверие, а потом вымогал у них деньги. По имеющимся данным, сумма ущерба составляет около десяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новая схема обмана захлестнула регионы России. Купить жилье у человека, оказавшегося под влиянием телефонных аферистов, — настоящий кошмар для россиян, планирующих вложиться в недвижимость.

