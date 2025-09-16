Ремонт Дворцового моста начался в Петербурге
Работы разделят на три этапа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru
В Петербурге начали ремонтировать Дворцовый мост. Работы будут проводить в три этапа.
Первый продлится до 25 сентября. В это время движение транспорта от Университетской набережной к Дворцовой и Английской будет ограничено. Изменятся маршруты нескольких троллейбусов. При этом график разведения Дворцового моста остается прежним.
