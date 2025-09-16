«Подаривший главное»: за что Татьяна Брухунова влюбилась в Евгения Петросяна

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Супруга юмориста поздравила мужа с Днем рождения.

Что Брухунова нашла в Петросяне

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Брухунова поздравила Евгения Петросяна с 80-летием

Народный артист РСФСР Евгений Петросян — лучший мужчина для его супруги Татьяны Брухуновой. Об этом заявила сама жена юмориста в своих социальных сетях.

Брухунова поздравила возлюбленного с 80-летием и посвятила ему трогательные слова. В них она призналась, что является счастливым человеком рядом с «лучшим в мире мужчиной».

«Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью. С Днем рождения, Волшебник», — написала супруга юбиляра.

Несмотря на осуждение общества, пара уже шесть лет состоит в браке и воспитывает двоих детей: пятилетнего Вагана, названного в честь отца юмориста, и полуторогодовалую дочь Матильду.

День рождения телеведущего 16 сентября, однако в узком кругу семьи праздник уже был отмечен. Предыдущие выходные Петросян с супругой и детьми провели в Тульской области. Сейчас артист готовится к выступлениям, посвященным его 80-летию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил Петросяна с юбилеем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Президент Польши потребует репараций при визите в Германию
17:02
Продлевать будете? В ГД предложили увеличить количество дней отпуска
16:52
Умерла звезда сериалов «Друзья» и «Династия» Пэт Кроули
16:45
Мигранты в Приамурье незаконно добыли 17 килограммов золота
16:32
Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025
16:18
«Подаривший главное»: за что Татьяна Брухунова влюбилась в Евгения Петросяна

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025