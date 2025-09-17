«Это наша миссия»: Денис Майданов про поднятие духа российских бойцов

Певец Денис Майданов поделился вдохновляющей историей об участнике СВО

Важно укреплять дух российский бойцов с помощью радостных моментов. Об этом на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня» рассказал заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов.

Исполнитель поделился эмоциональной историей о том, как у него получилось помочь участнику специальной военной операции (СВО) сохранить отношения с любимой девушкой.

«Захожу в палату, а там парень грустный. Я спросил, что у него случилось. „Она меня не ждет, не дождалась“ — сказал он. И я ему отвечаю: „Давай, звони ей“. Он позвонил», — вспомнил певец.

Майданов пообщался с избранницей бойца по телефону, рассказал о том, что тот лежит в палате. При этом девушка молодого человека ответила, что ждет и любит его.

«Ему кто-то напел, что такое происходит, и расстроил его так. А он ранен, в больнице», — подчеркнул артист.

Затем российский военнослужащий сделал девушке предложение в присутствии Майданова. Как подчеркнул исполнитель, все вокруг плакали и радовались в этот момент.

«Такого много, но это важно, потому что все это мы, наша страна и наша миссия», — заключил артист.

